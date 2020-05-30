شكرا لقرائتكم خبر عن جولات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية الظهران جولاتها الرقابية مؤخرًا على العديد من المجمعات التجارية؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث نفذ مفتشو البلدية العديد من الجولات المكثفة وفي أوقات متفرقة.

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