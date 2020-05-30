شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 18 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليوم الخامس من شهر شوال 681 جولة رقابية، وعقمت وطهرت 1076 موقعا، فيما رصدت 18 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و6 مخالفات لتكدس بمساكن العمالة، و16 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وذلك ضمن الجولات الرقابية والتوعوية التي تنفذها الأمانة على كافة المنشآت، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، وبهدف رفع المستوى التوعوي لجميع القطاعات بالمنطقة، وكانت قد نوهت في وقت سابق على اشتراطات مزاولة أنشطتهم التجارية وممارستها وفق ضوابط وأنظمة يعمل بها.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الجولات الرقابية تأتي للتصدي للمخالفات الصحية بأشكالها، وتحديدا التي يأتي الهدف العام منها حماية المجتمع من انتشار الفيروس، منها تكدس مساكن العمالة، عدم تقيد بعض العمالة بالاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، منوها بدوره بأن الجولات تأتي في إطار الخطط التي تقوم بها الأمانة لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية طهرت 1169 موقعا، خلال اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك، إضافة إلى تنفيذ 564 جولة رقابية، و18 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وأوضحت أنه تم قيد 23 مخالفة للأنشطة المستثناة، خلال ساعات منع التجول، و6 مخالفات تكدس بالأسواق المركزية، و13 مخالفة ضمن التدابير الصحية في المراكز التجارية.

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وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي كثفتها الفرق الميدانية التابعة لها بدءا من عيد الفطر المبارك، استكمالا لما بدأت به منذ بدء هذه الجائحة.

وأكدت الأمانة مواصلة الحملات الرقابية، والتي تشمل بلديات المدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين، للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.