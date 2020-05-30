شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف .. إتلاف 45 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

نفَّذت بلدية محافظة القطيف 864 جولة خلال شهر رمضان المبارك تم خلالها زيارة 5066 محلا، وإغلاق 409 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية، وأتلفت 45440 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية خلال الشهر الفضيل.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال شهر رمضان شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار م. الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ 864 جولة، تم خلالها تسجيل 895 إنذاراً، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأشار إلى أن مراقبي البلدية ضبطوا في شهر رمضان أكثر من 4 مسالخ مخالفة وتم إتلاف 39440 كجم من اللحوم وأحشاء الحيوانات والأسماك والروبيان والمواد الغذائية التي تظهر عليها علامات الفساد وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و١,١٦٥ لتر سوائل مجهولة المصدر، كما تم إتلاف 6000 كجم من المكسرات الفاسدة، و1220 كجم من المعسل والمواد الأولية مجهولة المصدر، كما تم إتلاف ٨ أطنان من الكراتين الفارغة والأخشاب والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة البرادات المخالفة، وذلك ضمن حملات النظافة على أسواق الخضار والفاكهة، كما تمت مصادرة ٣٤ عينة تجربة ضمن الحملات الرقابية على محلات العطور ومستحضرات التجميل والهايبرماركت لإزالة عبوات وعينات التجربة احترازياً.

وكشف عن 105 زيارات مشتركة مع جهات حكومية أخرى كالداخلية والتجارة وهيئة الغذاء والدواء، كما تم تسجيل 5 مخالفات لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19، وتسجيل 33 مخالفة لمزاولة الأنشطة غير المستثناة، و4 مخالفات لمحلات غير مستثناة وذلك لمزاولة العمل خلال فترة منع التجول.