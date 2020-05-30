شكرا لقرائتكم خبر عن التطوع.. اجتهادات إنسانية تجسد رؤية وطن والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون، أن المملكة تولي العمل التطوعي اهتماما عاليا، ويظهر ذلك جليا من خلال مشاركته في ثلاثة برامج ضمن رؤية المملكة 2030، وهي التحول الوطني، وبرنامج الشخصية الوطنية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، مشددين على أن النمو الاجتماعي لا يتحقق إلا بحمل كل مواطن همَّ التطوع.

وأوضح المختصون خلال «ندوة اليوم»، أن العمل التطوعي ظاهرة إيجابية، تقوي قيم التعاون والود بين جميع أفراد المجتمع الواحد، وخاصة في وقت الأزمات، وهو ما أكدته أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعت التطوع أمام محط أنظار العالم أجمع.

حقوق المتطوعين:

توفير أماكن آمنة وصحية.

ثقة واحترام المسؤولين.

الدعم والإشادة بالأعمال.

استخدام مرافق المؤسسة التطوعية.

التدريب، والإشراف والمتابعة.

الحصول على وقت كاف للراحة.

الحفاظ على البيانات الشخصية.

الأنواع

الفردي:

ممارسة فردية يطبقها مجموعة من الأفراد من تلقاء أنفسهم.

المؤسسي:

يعتمد على التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدول.

المؤثرات

الكفاءة، والتعاون، وتعزيز التفاعل بين المتطوعين.

مجالات العمل

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التعليمي:

مثل التعليم المنزلي، ومحو الأمية.

الصحي:

مثل الإرشاد النفسي، وخدمة المرضى.

الاجتماعي:

مثل رعاية الأيتام، ومكافحة

التدخين.

120 ألف متطوع وداعم صحي

أوضح المدير التنفيذي لجمعية غوث للبحث والإنقاذ سليمان الربيع، أن الأعمال التطوعية تستهدف تنشيط الشباب وتسعى لإشغال وقت فراغهم، وإشراكهم في تقديم الخدمات الاجتماعية، من خلال التدريب والتأهيل وانضمامهم بفرق خدمية، مؤكدا أهمية الخبرات التي يكتسبها المتطوع من الأعمال التطوعية.

وأشار إلى أن الجمعية لديها معاهد للتدريب، وتستقطب الشباب وتنمي مهاراتهم من خلال التدريب على الطيران الشراعي، وكذلك التدريب على الخدمات الإسعافية، مما يكسبهم الخبرات التي تؤهلهم للعمل المجتمعي.

كشفت وزارة الصحة أنها استقبلت عبر «منصة التطوع الصحي» أكثر من 120 ألف متطوع، يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة لخدمة الوطن.

وتعد منصة التطوع الصحي النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين، وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في بناء المنصة الإلكترونية وتجهيزها، وتمكين المتطوعين من مختلف الفئات في عموم مناطق المملكة.

واستقبلت المنصة المتطوعين في الفترة الماضية من تخصصات مختلفة، بين صحية وداعمة، للإسهام في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال الاحتياج. وتمكن المنصة الراغبين في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات الصحية.

وتستقبل المنصة المتطوعين من الكوادر الصحية المرخصة مهنيا والطلبة المتخصصين في المجال الصحي والكادر الصحي المتقاعد، كما تستهدف المتطوعين في تقديم الخدمات الداعمة من التخصصات الأخرى في مجالات مختلفة. وتأتي المنصة لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030، وتفعيلا لمبدأ التعاون بين أفراد المجتمع، واستجابة لرغبات المتطوعين من ممارسين صحيين ومتخصصين في مجالات داعمة.

العبيسي: يحفظ التوازن ويوجه الطاقات

قال المسؤول بمؤسسة «وقف شباب خير أمة»، عبدالله العبيسي، إن أهمية التطوع تعود إلى عدة عوامل، من بينها: تطوير المجتمع بتلقائية، وحفظ التوازن فيه، وتوطيد العلاقات بين الجماعات، والأفراد، وتوجيه الطاقات المادية، والبشرية، وتحويلها إلى عمل اجتماعي، وزيادة فعالية العمل الحكومي وكفاءته ودعمه، وتغيير الاتجاهات التي من شأنها أن تعرقل عملية التنمية.

وأضاف: إن العمل التطوعي يتميز بمجموعة من الخصائص من أهمها تطبيق مجموعة من النشاطات الاجتماعية التي تقدم خدمات للمجتمع دون عوائد مالية، والاعتماد على المهارات والخبرات الخاصة بالمتطوعين، ومشاركة المؤسسات التطوعية التي تستهدف خدمة المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية، وتوفير حاجات الأفراد سواء في مجال الأدوية أو مجال التوعية، والمشاركة في دعم التنمية الاجتماعية، وتقديم الرعاية العامة للأفراد.

ولفت إلى الأهداف الخاصة للعمل التطوعي، ومن أهمها تعزيز انتماء المتطوعين لوطنهم ومجتمعهم، وتفعيل قدرات المتطوعين ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم العملية والعلمية.