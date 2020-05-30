شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وقائية إضافية في أسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، والتي تشمل المرحلة الأولى من عودة الحياة لطبيعتها والتي تتضمن المحلات والأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والمتاجر والمستودعات.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الإجراءات الاحترازية الوقائية تمثلت في إلزام المنشآت بقياس درجة حرارة العملاء، وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول، وكذلك تطهير المنتجات بعد شرائها، فيما تم منع اصطحاب أكثر من شخص واحد عند التسوق وعدم السماح بحضور الأشخاص المعرضين لخطر العدوى إلى المحلات والأسواق التجارية، إضافة إلى الالتزام بتطبيق احترازات التسليم مثل: تفادي استخدام النقد قدر الإمكان، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المركز التجاري وصناديق المحاسبة.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية شملت أيضا العاملين من خلال قياس درجة الحرارة عند المداخل قبل الدخول ووضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير، ووضع لوحة توضح الطاقة الاستيعابية للمحل، وكذلك تجهيز غرف للعزل وقياس درجة الحرارة للعاملين وعزل من ترتفع حرارته وإحالته إلى الجهات المعنية، ووضع لوحات تتضمن تعليمات إرشادية لتوعية العملاء والعاملين داخل المركز التجاري بالتعليمات الوقائية على أن تكون بعدة لغات فيما تم التأكيد على عدم بقاء العملاء أكثر من ساعتين في المتجر وتعيين مدير برتوكول لتطبيق واتباع تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير سجل خاص للعاملين بالمنشأة مدون به قياس درجات الحرارة لكل عامل يوميا وضرورة وجود مسافة آمنة (٢م) بين العاملين قبل دخولهم ومباشرة العمل داخل المنشأة وتنظيم الدخول والخروج للزوار، والتأكد من قياس درجة الحرارة للزوار، إضافة إلى التأكد من التزام العاملين بالتقيد بلبس الكمامات والقفازات والزي الموحد أثناء العمل.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية للمواد الغذائية تضمنت تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين، وتغطية البضائع المكشوفة وتنظيف وحدات التبريد وحاويات النقل.

كما تم إلزام المتاجر والمستودعات بالحفاظ على مسافة التباعد الجسدي واستخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان وجود مسافة ٦ درجات بين الأفراد وتحديد عدد الأشخاص عند استخدام المصاعد، وتطبيق إجراءات التعقيم في المنشأة وتطهير المرافق وجميع الأسطح وتطهير عربات وسلال التسوق وتوفير مطهر لليدين عند مداخل المحلات التجارية، والتخلص من المواد التي يتشارك العاملون في استخدامها، وتعطيل كل ما يعمل باللمس من شاشات وحاويات النفايات، وتوفير سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمس في مواقف السيارات، وكذلك تطهير الأرضيات والحرص على نظافتها والتأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالمنشأة.