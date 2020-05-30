شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنظم مؤتمر المانحين لليمن 2020 «افتراضيا» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
وتدعو المملكة، الدول المانحة، إلى المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح المؤتمر الإنساني الكبير الذي سيعقد افتراضيًا بالرياض، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، وسيبث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: http://webtv.un.org - https://ksrelief.org/live.
وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وعقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام يشارك فيه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.
ويمكن لمن يرغب من وسائل الإعلام والإعلاميين إرسال أسئلتهم من الآن وإلى ما قبل انعقاد الحدث بساعتين، على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الواتس آب (19172249751+) للغة العربية، وفيما يخص اللغة الإنجليزية فعلى البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الواتس آب (41 79 472 9750+)، وللحصول على مزيد من المعلومات عن المؤتمر أو المؤتمر الصحفي أو الرغبة في الاستفسار عن كيفية إرسال الأسئلة الرجاء التواصل مع الأستاذة آلاء الغامدي على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الوتس آب (+966507032777)، كما سيتم لهذه المناسبة إطلاق هاشتاق «مؤتمر_المانحين_لليمن» وهاشتاق «#معا_لدعم_اليمن» وباللغة الإنجليزية هاشتاق (#FundForYemen).
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