شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «التقاضي عن بعد» والترافع «إلكترونيا» والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني بإطلاق خدمة «التقاضي عن بعد» وإقرار دليلها الإجرائي.

وستتضمن جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة «التقاضي عن بعد» .

وسيجري عقد الجلسات عن بعد عن طريق «الترافع الإلكتروني» والذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

فيما سيكون النوع الآخر «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.