شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لدعم المعزولين صحيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه تم بالشراكة والتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة تقديم أكثر من 10.000 هدية متنوعة في أكثر من 10 محاجر صحية بمدينة الرياض، وركزت المبادرة على ثلاثة محاور أساسية بداية حول محور أهمية قضاء وقت مفيد وممتع مع مراعاة مختلف المراحل العمرية، والمحور الثاني الدعم النفسي من خلال التسلية المفيدة واكتشاف المواهب الفكرية والفنية، والمحور الثالث بناء فرصة لإيجاد أفكار للتواصل مع العائدين المبتعثين لعمل مبادرات شبابية نوعية وجديدة تحقق أهداف ورؤية الجمعية.
وأكدت سموها أن الجمعية حرصت على اختيار كتب رسومات خاصة للكبار، وكتب تلوين للصغار، وألعاب الذكاء والتركيب، وجميعها مستوحاة في تصميمها وتنفيذها من البيئة والثقافة السعودية الأصيلة.
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