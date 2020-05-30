شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: تقييم يومي لأوضاع المساجد لتحديد «الاستمرار من عدمه» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف ال الشيخ أن الوزارة ستقوم برفع تقاريرها بشكل يومي عما تراه من الوضع وتقييم حالة الالتزام من عدمه، فالحرص على حياة الإنسان مطلب شرعي ومن الضرورات الخمس التي فرضها الله على الجميع، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الحكومية كل فيما يخصه ترفع ما تراه سواء إيجابيا أو سلبيا، والقيادة ستكون على اطلاع تام بما يتم خلال السماح بفتح المساجد في الفترة القادمة، وما نرجوه من المصلين أن يلتزموا بالاحترازات التي تم الإعلان عنها والتأكيد عليها.

وأشار إلى قيام الوزارة برفع كل المستجدات للجهات ذات العلاقة لتقوم بما تراه إزاء الاستمرار من عدمه.

ونؤكد أن ما شوهد خلال الأيام الماضية من زحام وعدم التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي فهو محرم شرعا لما فيه من الضرر على الناس أجمع.

وقال آل الشيخ: الوزارة وجهت أئمة المساجد بتوجيه دروس بعد الصلوات لتوعية الناس وتذكيرهم بالاحترازات، وأن يراعوا حرمة المساجد، مؤكدا على أولياء الأمور أن يراقبوا الله في أطفالهم وأن يتجنبوا الحضور بهم إلى المساجد في ظل الأزمة الحالية، لافتا إلى أنه على الإمام والمؤذن تنبيه كل من يخالف ذلك وإذا لم يلتزم يقومون بإبلاغ الجهات المسؤولة للتعامل معه وفق الأنظمة التي تحمي حقوق الطفل.

وأوضح آل الشيخ خلال زيارة تفقدية لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض أمس، أن الوزارة عينت أكثر من 500 مراقب إضافي في الرياض لمراقبة المساجد، والرفع للوزارة بتلك الخطط ومتابعة تنفيذها ومتابعة ما تحتاجه المساجد من معقمات ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات، والمراقب يقوم بتطمين الوزارة وليس لعين النقد أو تقصد الأخطاء ليتم معالجة كل نقص.

Advertisements

وأكد أن الإمامة عمل شريف ولا يتسنم بها إلا خيار الناس، ولو لوحظ أن هناك منهم مقصرين فجماعة المسجد يستطيعون أن يبلغوا الوزارة عنه، ومنها ينظر في تقصيره الذي قد يكون بسبب الانشغال بالعمل أو أي من الأمور الأخرى، والأئمة فيهم الخير ومن تكرر غيابه عن المسجد ينظر في الأسباب وتسهل له، وفي حالة تبين عدم صلاحيته للإمامة فيتخذ الإجراء المناسب في حقه.

وبين أن الوزارة قامت بطباعة أكثر من 100 ألف منشور بـ 8 لغات مختلفة وسيتم وضعها في أماكن الدخول للمساجد.

وقال د. آل الشيخ: إن الدروس والمحاضرات لم توقف وإنما أصبحت وقت الأزمة عن طريق البرامج الإلكترونية لتعم وتشمل عددا كبيرا من الناس وتطبيقا للتباعد الاجتماعي.

وأضاف: لاحظنا عدم الترشيد في بعض المساجد وهذا يكلف الوزارة ما يقارب المليار ريال، وتعتبر باهظة جدا وتستنزف ربع ميزانية الوزارة، بسبب الإسراف غير المبرر، والوزارة بصدد ترشيد الكهرباء بالتعاون من المواطن أولا، لتذكير الإمام والمؤذن إذا نسوا إغلاق الكهرباء أو المكيفات فور إغلاق المساجد أو إبلاغ الوزارة على رقم البلاغات الخاص بها.

الكهرباء تستنزف مليار ريال من ميزانية الوزارة