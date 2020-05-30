شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محال مخالفة لإجراءات الوقاية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة نجران، محلات خالفت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا ، كما رصدت عددا من المخالفات المتمثلة في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات وذلك خلال جولاتها الرقابية على المراكز التجارية والأسواق بمدينة نجران، بعد السماح للأنشطة التجارية بمزاولة عملها. وبين مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز رجاء، أنه جرى إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

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