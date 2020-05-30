شكرا لقرائتكم خبر عن 650 سلة معايدة لمتضرري الحجر الوقائي والان نبدء بالتفاصيل

قدمت جمعية هدية 650 سلة معايدة للأسر المتضررة من الحجر الوقائي؛ إثر جائحة كورونا في أحياء مكة المكرمة، مشاركة لهم في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتغطية لحاجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وذلك تنفيذا لحملة «مجتمع واعي» التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية علي الزهراني، أن الجمعية عملت على تقديم العيديات للأسر المتضررة من جائحة كورونا في خمس أحياء بمكة المكرمة «الحمراء، والنزهة، والزهراء، والحجون، والمعابدة» مثمناً دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ودعمهم للجمعية في تنفيذ برامجها ومبادراتها من بداية الأزمة.

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