شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطن يروج لبيع تصاريح التنقل والان نبدء بالتفاصيل

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلاً الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس « كورونا » المستجد؛ لغرض الكسب المادي غير المشروع. وأكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة به، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه؛ لإحالته إلى النيابة العامة.

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