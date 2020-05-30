شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يحدد 5 نصائح لقائدي المركبات حفاظا على السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

تشهد الطرق البرية بين المدن والمحافظات، كثافات مرورية، بعد السماح بالتنقل بين المناطق والمدن والمحافظات، بالسيارة الخاصة، أثناء فترة عدم منع التجول، من يوم الخميس الماضي، وسط تواجد مكثف للقوى البشرية من كافة الجهات الأمنية بامتداد الطرق البرية.

ووجه رئيس قسم تقنية المحركات والمركبات بالكلية التقنية بجدة م. حسن الشهري، نصائح عامة لقائدي المركبات، خاصةً أن بعض المركبات كانت متوقفة لفترات طويلة، موضحًا أن المركبات تحتاج للصيانة الدورية وبشكل مستمر في الظروف الطبيعية، وذلك لإطالة العمر الافتراضي لها، من خلال تنفيذ بنود الصيانة، وخلال الفترة الماضية، ونظرًا لمنع التجول، فمعدل استخدام المركبات انخفض بشكل كبير، لذا هناك بعض النصائح والإرشادات التي يجب أن يأخذها قائدو المركبات قبل البدء في إعادة استخدام المركبات بالمعدل اليومي الطبيعي.

وأشار إلى ضرورة اتباع خمس نقاط مهمة للتأكد من سلامة المركبة، وأولها التأكد من صلاحية بطارية المركبة، ففي حال واجه قائد المركبة صعوبة بالتشغيل في المرة الأولى، فهذا يعني أن استبدال البطارية أصبح ضروريًا؛ لتفادي تعطل المركبة، فعدم استخدام البطارية لفترة طويلة يقلل من عمرها الافتراضي، وثانيها التأكد من سلامة الإطارات، حيث يؤدي توقف المركبة لفترة طويلة لانخفاض ضغط الهواء داخل إطارات المركبة بسبب وزن المركبة أثناء الوقوف، ويحدث أيضًا ما يسمى «تحبيل»، وبالتالي في حال قيادة المركبة تحدث اهتزازات، ومع مرور الوقت تضعف المنطقة التي تأثرت بالتوقف، وبالتالي يحدث انفجار للإطار.

وأوضح أن ثالث الإرشادات، التأكد من مستوى سائل الفرامل والحالة الفنية لنظام الفرامل، فقد يحدث أي تهريب دون أن يلاحظه قائد المركبة، وبالتالي قد يفقد نظام الفرامل فعاليته، ورابعها استبدال زيت وفلتر المحرك في حال تم إيقاف المركبة لفترة طويلة، وذلك نتيجة الترسيبات التي تحصل من إيقاف المحرك وعدم تشغيله، التي قد تؤدي لانسداد الفلتر أو ممرات الزيت الموجودة في المحرك، وخامسها التأكد من مستوى سائل تبريد المحرك؛ وذلك لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك.

من جهته شدد المرور السعودي على التأكد من فحص السوائل والمكابح والأنوار قبل السفر بالمركبة، والحصول على الراحة الكافية، وأهمية وجود أدوات السلامة، وصلاحيتها، وفحص الإطارات، ووجود إطار احتياطي.