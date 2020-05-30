شكرا لقرائتكم خبر عن 57 ألف متعاف من «كورونا».. و1581 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الحالات إلى 81 ألفا و766 حالة، وتسجيل 2460 حالة تعاف جديدة ليصل الإجمالي إلـى 57 ألفا و13 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 458 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

توزيع الحالات

وتوزعت الحالات بين المناطق على النحو التالي «الرياض 483، جدة 251، مكة المكرمة 189، الدمام 124، الهفوف 107، المدينة المنورة 52، الجبيل 49، خليص 33، القطيف 30، بقيق 26، الخبر 18، حائل 15، الطائف 14، الظهران 13، أحد رفيدة 11، الخرج 11، وادي الدواسر 10، نجران 9، ينبع 8، تبوك 7، أبها 6، خميس مشيط 6، السليل 6، حوطة بني تميم 6، بريدة 5، حفر الباطن 5، حريملاء 5، صفوى 4، بيش 4، الزلفي 4، رماح 4، العيون 3، رنية 3، النماص 3، صبيا 3، شرورة 3، القويعية 3، رويضة العرض 3، تمير 3، الجفر 2، قلوة 2، السحن 2، الخاصرة 2، المجاردة 2، بيشة 2، النعيرية 2، جازان 2، رابغ 2، ليلى 2، الدلم 2، الوجه 1، المخواة 1، طبرجل 1، العيص 1، وادي الفرع 1، البكيرية 1، الرس 1، عنيزة 1، الهدا 1، المضة 1، وادي بن هشبل 1، سبت العلاية 1، الدرب 1، العارضة 1، الدائر 1، العويقلة 1، عفيف 1، ضرماء 1، شقراء 1، ثادق 1».

فحص موسع

وبدأت الصحة، أمس، أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار الفيروس، وذلك في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، كخطوة أولى، وستتبعها الرياض، ثم تليها باقي المناطق.

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معدل الانتشار

وكانت الصحة قد أعلنت مؤخرًا عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع؛ لتقييم معدل الانتشار العام للفيروس، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

منافذ جديدة

وأكدت أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني «صحتي».