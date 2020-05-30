شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الهوية اللفظية والبصرية لـ«نعود بحذر» والان نبدء بالتفاصيل
وتعتمد فلسفة الهوية اللفظية والبصرية على معنى العودة، مع ضرورة أخذ الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية، معبرًا عن التدرج بعدة ألوان، تبدأ باللون الأزرق من اليمين الذي يمثل العودة، وتتدرج الألوان إلى الأزرق الغامق فالبنفسجي فالأحمر، لتنتهي في اليسار باللون البرتقالي الذي يحمل معنى التحذير.
ويأتي إطلاق هذه الهوية امتدادًا لهوية الحملة التوعوية «كلنا مسؤول»، التي شاركت بها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، ولقيت تفاعلًا كبيرًا جدًا من الجمهور، وحققت نجاحًا واسعًا، مما يعكس تكامل العمل المؤسسي.
وأصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط المنشور على حساب التواصل الحكومي في «تويتر»، ومن موقع التواصل الحكومي.
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