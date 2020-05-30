شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات حرارية للكشف على المسافرين بمطار نجران والان نبدء بالتفاصيل

أكملت الشؤون الصحية بمنطقة نجران استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران، تزامنًا مع بدء استئناف الرحلات الجوية الداخلية. وأوضحت صحة نجران أنه تم تركيب كاميرات حرارية للكشف على جميع المسافرين، بالإضافة إلى وجود خطة طوارئ للتعامل مع الحالات المشتبهة، تحت إشراف فريق طبي مؤهل، مؤكدةً على المسافرين أهمية اتباع السلوكيات الصحية والمحافظة عليها، وكذلك اتباع جميع التعليمات والإجراءات الوقائية التي يأتي في مقدمتها لبس الكمامة القماشية، وأهمية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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