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«البيئة» تعالج 369 ألف هكتار جراد صحراوي

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كشفت تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق الميدانية أكملت خلال الموسم الربيعي، منذ بداية فبراير حتى 28 مايو 2020م، استكشاف ومعالجة 369,391 هكتارًا من الجراد الصحراوي، منها 65,663 هكتارًا مساحة معالجة، وبلغ عدد التقارير 2646 تقريرًا.

وأوضحت الوزارة، أن الوضع العام يؤول نحو الهدوء في مواسم التكاثر في المملكة، بعد الهجمة الشرسة من الأسراب خلال الموسم الربيعي الذي انتهى، وذلك بعد العمليات المكثفة من الرصد والاستكشاف والمكافحة في مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

وأكدت الوزارة، أن المملكة تأثرت من غزو مكثف من أسراب الجراد الصحراوي، جراء فورة الجراد الراهنة، التي تسجل عامها الثالث وما زال التهديد من الدول المجاورة قائماً.

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