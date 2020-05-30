شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعالج 369 ألف هكتار جراد صحراوي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة، أن الوضع العام يؤول نحو الهدوء في مواسم التكاثر في المملكة، بعد الهجمة الشرسة من الأسراب خلال الموسم الربيعي الذي انتهى، وذلك بعد العمليات المكثفة من الرصد والاستكشاف والمكافحة في مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.
وأكدت الوزارة، أن المملكة تأثرت من غزو مكثف من أسراب الجراد الصحراوي، جراء فورة الجراد الراهنة، التي تسجل عامها الثالث وما زال التهديد من الدول المجاورة قائماً.
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