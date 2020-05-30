شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بالقبض على مثير «التعصب القبلي» والان نبدء بالتفاصيل
وكشف مصدر مسؤول بالنيابة، أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، والمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكد أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو اللُحمة المجتمعية ذات النسيج الوطني الواحد أو السلم الاجتماعي، وكافة السلوكيات المؤدية إلى الخروج على الثوابت الوطنية.
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