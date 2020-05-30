اخبار السعوديه

قرار بالقبض على مثير «التعصب القبلي»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بالقبض على مثير «التعصب القبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت النيابة العامة، قرارًا بالقبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو متداول ينطوي على الإساءة إلى أهالي بعض مناطق المملكة وإثارة التعصب ونشر الكراهية بين أفراد المجتمع.

وكشف مصدر مسؤول بالنيابة، أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، والمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو اللُحمة المجتمعية ذات النسيج الوطني الواحد أو السلم الاجتماعي، وكافة السلوكيات المؤدية إلى الخروج على الثوابت الوطنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بالقبض على مثير «التعصب القبلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا