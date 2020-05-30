شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 69 جامعا في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الإدارة العامة للصحة العامة، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، العمل على تطهير وتعقيم المساجد في جميع أحياء العاصمة المقدسة، في إطار برنامج متكامل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد. وأوضح مدير عام الصحة العامة م. محمد باحارث، أنه تم الانتهاء من تعقيم 69 جامعًا في أحياء متفرقة بالعاصمة المقدسة عبر فرق ميدانية متخصصة، ولا تزال الأعمال جارية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي بمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات م.محمد المورقي، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

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