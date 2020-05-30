شكرا لقرائتكم القبض على “مفحط العيد” في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-30 القبض على “مفحط العيد” في حفر الباطن مارس التفحيط بـ4 مركبات .. متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن أعلنت ادارة مرور المنطقة الشرقية القبض على شخص مارس التفحيط بـ4 مركبات خلال أيام العيد في حفر الباطن. Advertisements وجاء ذلك عبر حساب المرور السعودي في تويتر الذي أوضح بأن المفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسوف يتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على “مفحط العيد” في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.