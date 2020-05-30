إمارة #المدينة تعلن الإجراءات الإحترازية في المسجد النبوي

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن الإجراءات الاحترازية في ⁧المسجد النبوي في أعقاب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على خطة إعادة فتح المسجد النبوي تدريجياً .

وقالت إمارة المدينة في تغريدة لها إن الإجراءات تشمل : ‬⁩

‏•دخول المصلين اعتباراً من صلاة فجر الأحد٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ

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‏•تفويج دخول المصلين بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية

‏•رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً وتكون الصلاة على الرخام

‏•تعليق سفر الإفطار في المسجد والساحات الخارجية .

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