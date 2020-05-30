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إمارة #المدينة تعلن الإجراءات الإحترازية في المسجد النبوي
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي في أعقاب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على خطة إعادة فتح المسجد النبوي تدريجياً .
وقالت إمارة المدينة في تغريدة لها إن الإجراءات تشمل :
•دخول المصلين اعتباراً من صلاة فجر الأحد٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ
•تفويج دخول المصلين بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية
•رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً وتكون الصلاة على الرخام
•تعليق سفر الإفطار في المسجد والساحات الخارجية .
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