شكرا لقرائتكم الجهات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها في تطبيق أمر منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-30 الجهات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها في تطبيق أمر منع التجول متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تابعت وكالة الأنباء السعودية “واس” بمنطقة القصيم اليوم جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تطبيق أمر منع التجول من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ووثقت عدسة “واس” حضور الجهات الأمنية وانتشار منسوبيها من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع بمنطقة القصيم لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.



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