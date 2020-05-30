فيديو.. وزير الشؤون الإسلامية لـ”المواطن”: تطبيق إجراءات التباعد واجبة داخل المساجد

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - هاشم القرني - الرياض - تصوير : خالد الحمودي

‏قام وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في جولة على عدد من المساجد بمدينة الرياض؛ وذلك للتأكد والاطلاع على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المساجد بتطبيق نظام التباعد الاجتماعي.

وأكد آل الشيخ أن الدولة تعول كثيرًا على وعي متابعات الخليج 365 بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المساجد تحديدًا، والتي ستبدأ الصلاة فيها يوم الأحد القادم بدءًا من صلاة الفجر.



وأوضح آل الشيخ لـ”متابعات الخليج 365” أن من يأتي للمساجد فقد أتى طاعةً لله، ومن أطاع الله سيطيع ولاة الأمر الذين يهتمون بصحة متابعات الخليج 365 وسعادته؛ لذا نقول له يجب أن تلتزم بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتحذيرات الصحية وإن كان يعاني من مرض أو أعراض فلا يرتاد المساجد.

وشدد على أن من لديه وازع ديني وأخلاقي سيحرص على الالتزام بالتعليمات؛ لكي لا يؤذي الآخرين.. ويجب أن يعي المسلم أن المرض خطير وينتقل بسرعة فلا يستهين بذلك.

وختم آل الشيخ تصريحه لـ”متابعات الخليج 365” قائلًا: إنه تم توجيه الأئمة وخطباء المساجد بإلقاء دروس بعد الصلاة لتوعية الناس بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

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