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شكرا لقرائتكم بلدية خميس مشيط تكثف أعمال تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لاستقبال المصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بلدية خميس مشيط تكثف أعمال تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لاستقبال المصلين
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
كثفت بلدية خميس مشيط أعمالها في نظافة وتطهير المساجد والجوامع ومرافقها بمحافظة خميس مشيط، وذلك بعد صدور الأوامر الكريمة بالسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد.
وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط، سليمان بن عبدالله الشهراني، أن أعمال التطهير والتنظيف شملت المساجد والمواقع المحيطة بها والأرصفة استعدادًا لاستقبال المصلين بعد صدور الأوامر بالسماح لإقامة الصلاة في المساجد والجوامع.
ولفت إلى أن تلك الجهود جاءت بتوجيهات من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي؛ حرصًا منهما على سلامة المصلين، وحفاظًا على الصحة العامة، مبينًا أن البلدية تكثف أعمالها على مدار الساعة وفق خطط دقيقة لتوفير جميع الطاقات والإمكانيات.
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