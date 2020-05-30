فيديو.. إتلاف 34 طن أسماك فاسدة في جازان

2020-05-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

أتلفت أمانة منطقة جازان، بالتعاون مع فروع هيئة الغذاء والتجارة والبيئة وبمساندة الدوريات الأمنية، 34 طنًّا من الأسماك منتهية الصلاحية، وذلك بعد أن تم رصد 7 شحنات تحمل أسماكًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد فحص الأطباء البيطريين لها.



وأوضحت أمانة منطقة جازان أنه استكمالًا للإجراءات الاحترازية وحرصًا على سلامة الغذاء، تم التخلص من الأسماك التالفة في المحارق الصديقة للبيئة التابعة لأمانة منطقة جازان بإشراف اللجنة، وجاري تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

من جهة أخرى، كثفت الفرق الرقابية في أمانة منطقة جازان في إطار جهودها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أعمال الرقابة الصحية ومتابعة وفرة المنتجات الغذائية وسلامتها للمواطن والمقيم، إضافة إلى مواصلة القسم النسائي في بلديات المحافظات بعمل جولات رقابية للمحلات التجارية ومنافذ بيع الأطعمة؛ وذلك للتأكد من مدى التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

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