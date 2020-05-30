إغلاق 159 منشأة في أول أيام رفع منع التجول بعسير

2020-05-29

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 159 منشأة تجارية مخالفة، بعد أن نفذت 958 جولة رقابية خلال أول أيام رفع منع التجول.

وأكد أمين عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة” التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وأضاف الحميدي أن المخالفات المرصودة تم التعامل معها وفقًا للأنظمة واللوائح المنصوص عليها، وتم تطبيقها على الفور.

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وشدد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن والمقيم، وتحقق تطلعات الأمانة في القيام بالدور الهام الذي تقوم به لتكون عينًا ساهرة على صحة المستهلك ودعا كافة المواطنين إلى البلاغ عن أي ملاحظة على رقم البلاغات 940.





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