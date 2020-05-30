اخبار السعوديه

أمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية وتساقط البرد على جازان

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية وتساقط البرد على جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-29

أمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية وتساقط البرد على جازان

حتى الساعة الـ 8 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل محافظات أبو عريش، و احد المسارحة ، والحرث ، والداير بني مالك ، والدرب ، والريث، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب ، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

f668e17f4b.jpg

تواصل معنا على

f2cc75fdbd.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية وتساقط البرد على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا