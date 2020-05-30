، لليوم الثاني.. أمانة جدة تغلق 28 محلاً لم تلتزم بالإجراءات الوقائية ،

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أغلقت أمانة محافظة جدة لليوم الثاني من بدء المرحلة الأولى من الجولات الرقابية 28 محلاً تجارياً ما بين مطاعم وتمويناتٍ وكفتيريات وملاحم خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الجمعة على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 28 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفاً من تفشي فيروس كورونا.
وبيّن المهندس "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ الخميس بداية تطبيق المرحلة الأولى، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.
وأوضح الزهراني أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية مؤكدا حرص أمانة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
أمانة جدة
لليوم الثاني.. أمانة جدة تغلق 28 محلاً لم تلتزم بالإجراءات الوقائيةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-05-30
أغلقت أمانة محافظة جدة لليوم الثاني من بدء المرحلة الأولى من الجولات الرقابية 28 محلاً تجارياً ما بين مطاعم وتمويناتٍ وكفتيريات وملاحم خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الجمعة على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 28 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفاً من تفشي فيروس كورونا.
وبيّن المهندس "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ الخميس بداية تطبيق المرحلة الأولى، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.
وأوضح الزهراني أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية مؤكدا حرص أمانة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
01:53 AM
إثر جولات رقابية نفّذتها الفرق الميدانية.. وخوفاً من تفشي فيروس كورونا
أغلقت أمانة محافظة جدة لليوم الثاني من بدء المرحلة الأولى من الجولات الرقابية 28 محلاً تجارياً ما بين مطاعم وتمويناتٍ وكفتيريات وملاحم خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الجمعة على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 28 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفاً من تفشي فيروس كورونا.
وبيّن المهندس "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ الخميس بداية تطبيق المرحلة الأولى، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.
وأوضح الزهراني أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية مؤكدا حرص أمانة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
، لليوم الثاني.. أمانة جدة تغلق 28 محلاً لم تلتزم بالإجراءات الوقائية ،
المصدر : الخليج 365
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