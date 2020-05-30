، شاهد .. الأفلاج تنهي الاستعدادات لتهيئة 700 مسجد لاستقبال المصلين الأحد ،

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تصوير: أنس عيسى
أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج استعدادها لتهيئة أكثر من 700 مسجد وجامع بالمحافظة لاستقبال المصلين، غداً الأحد، وفق الشروط الاحترازية التي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وفي التفاصيل، قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في الأفلاج محمد الفضلي بالوقوف على إنهاء كافة الأعمال الاحترازية وفقاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المتضمنة ترك مسافة بين كل مُصلٍّ بمقدار مترين، وترك صف بين كل صفين في جميع الصلوات، منعاً لانتشار فيروس كورونا.
وشرعت إدارة المساجد في محافظة الأفلاج بإشراف الفضلي ومتابعة الفرق الميدانية من منسوبي الإدارة في وضع الملصقات التي تضبط التباعد بين المصلين ورفع المصاحف من الأرفف وتوفير المعقمات وإغلاق دورات المياه وتوجيه الخطباء والأئمة بالتأكيد على المصلين بالتقيد بالإجراءات والتعليمات الموصى بها.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأفلاج
شاهد .. الأفلاج تنهي الاستعدادات لتهيئة 700 مسجد لاستقبال المصلين الأحدمسلّم الهواملة الخليج 365 2020-05-30
تصوير: أنس عيسى
أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج استعدادها لتهيئة أكثر من 700 مسجد وجامع بالمحافظة لاستقبال المصلين، غداً الأحد، وفق الشروط الاحترازية التي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وفي التفاصيل، قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في الأفلاج محمد الفضلي بالوقوف على إنهاء كافة الأعمال الاحترازية وفقاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المتضمنة ترك مسافة بين كل مُصلٍّ بمقدار مترين، وترك صف بين كل صفين في جميع الصلوات، منعاً لانتشار فيروس كورونا.
وشرعت إدارة المساجد في محافظة الأفلاج بإشراف الفضلي ومتابعة الفرق الميدانية من منسوبي الإدارة في وضع الملصقات التي تضبط التباعد بين المصلين ورفع المصاحف من الأرفف وتوفير المعقمات وإغلاق دورات المياه وتوجيه الخطباء والأئمة بالتأكيد على المصلين بالتقيد بالإجراءات والتعليمات الموصى بها.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
01:07 AM
وفق الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الشؤون الإسلامية لمواجهة كورونا
تصوير: أنس عيسى
أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج استعدادها لتهيئة أكثر من 700 مسجد وجامع بالمحافظة لاستقبال المصلين، غداً الأحد، وفق الشروط الاحترازية التي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وفي التفاصيل، قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في الأفلاج محمد الفضلي بالوقوف على إنهاء كافة الأعمال الاحترازية وفقاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المتضمنة ترك مسافة بين كل مُصلٍّ بمقدار مترين، وترك صف بين كل صفين في جميع الصلوات، منعاً لانتشار فيروس كورونا.
وشرعت إدارة المساجد في محافظة الأفلاج بإشراف الفضلي ومتابعة الفرق الميدانية من منسوبي الإدارة في وضع الملصقات التي تضبط التباعد بين المصلين ورفع المصاحف من الأرفف وتوفير المعقمات وإغلاق دورات المياه وتوجيه الخطباء والأئمة بالتأكيد على المصلين بالتقيد بالإجراءات والتعليمات الموصى بها.
، شاهد .. الأفلاج تنهي الاستعدادات لتهيئة 700 مسجد لاستقبال المصلين الأحد ،
المصدر : الخليج 365
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