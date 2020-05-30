محمد بن مسعود - الدمام - أربعيني يعاني اعتلالات نفسية.. والجهات الأمنية تحقق في القضية فتحت الجهات الأمنية في محافظة العرضيات تحقيقاتها في حادثة انتحار مواطن بسلاح ناري أمس الجمعة. وفي التفاصيل، فقد أقدم مواطن أربعيني، يعاني اعتلالات نفسية، ومتزوج، وأب لطفلتَيْن، على إطلاق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع "شوزن"، كانت في منزلهم بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وقد تسلم مركز شرطة ثريبان القضية، وبدأ تحقيقاته.الجهات الأمنية انتحار 30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 01:53 AM أربعيني يعاني اعتلالات نفسية.. والجهات الأمنية تحقق في القضية Advertisements في العرضيات.. مواطن يضع حدًّا لحياته بطلقة من بندقية "شوزن" في العرضيات.. مواطن يضع حدًّا لحياته بطلقة من بندقية "شوزن" فتحت الجهات الأمنية في محافظة العرضيات تحقيقاتها في حادثة انتحار مواطن بسلاح ناري أمس الجمعة. وفي التفاصيل، فقد أقدم مواطن أربعيني، يعاني اعتلالات نفسية، ومتزوج، وأب لطفلتَيْن، على إطلاق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع "شوزن"، كانت في منزلهم بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وقد تسلم مركز شرطة ثريبان القضية، وبدأ تحقيقاته. الكلمات المفتاحية ، في العرضيات.. مواطن يضع حدًّا لحياته بطلقة من بندقية "شوزن" ،

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