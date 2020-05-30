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عدن - ياسمين التهامي - في ظل أزمة كورونا العالمية، وغياب اللقاح المضاد حتى الآن للفيروس، يبحث الناس على ما يقوي جهازهم المناعي ويمكنهم من الصمود أمام الفيروس المستجد، في حال تمكن من الوصول إليهم وإصابتهم.

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مشروب بسيط يمنحك قوة مناعة تهزم فيروس كورونا وتقضي عليه (طريقة التحضير)

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ويعتبر شراب الزنجبيل والعسل من أهم المشروبات المغذية للجسم والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي بقوة كبيرة.. والآن نعرض لكم فوائد كل منهما على حدة، ثم كلاهما معًا:

-الزنجبيل:

من أصناف النباتات المعّمرة، وينمو في المناطق الحارة، لذلك تعتبر قارة آسيا الموطن الأصلي له، كما أنّه يزرع في المكسيك، ويعرف برائحته القويّة، وطعمه اللاذع، ويُستخرج الزنجبيل حينما تذبل أوراقه وأزهاره، ويستخدم في علاج مختلف الأمراض؛ فهو يحتوي على العديد من الموادّ النشوية والهلامية، كما أنّه غنيّ بالفيتامينات، والأملاح المعدنيّة، والبروتينات.

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- العسل:

العسل هو من الأغذية التي ينتجها النحل من رحيق الأزهار والورود، ويتكون من موادّ عديدة تختلف باختلاف أنواع النباتات التي يمتص أزهارها النحل، ويحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، والجلوكوز، والمالتوز، وسكريات أخرى، وله فوائد عظيمة، فهو يحسّن من وظائف الجسم الحيويّة، ويقوّي جهاز المناعة، ويستخدم لعلاج البشرة، وتتضاعف قيمته وفائدته عندما تضاف إليه مواد طبيعية أخرى مثل الزنجبيل.

-*- فوائد شراب الزنجبيل والعسل

يحسّن القدرات الذهنية، إذ إنهّ يقوّي الذاكرة، ويساعد على التركيز والحفظ. يعالج مرض العشى الليلي.

يخفّف من التوتر العصبي، الناتج عن الضغوطات والقلق.

ينقي الجهاز التنفسي ويطهره، فهو يخلّص القصبة الهوائية والحنجرة من الرواسب العالقة فيهما، كما أنّه يساعد على التخلّص من البلغم، ويعالج بحّة الصوت.

ينقي الجهاز الهضمي ويقوّيه، فهو يعمل على تطهير المعدة من السموم، ويقوّي جدارها، كما أنّه يساهم في علاج حالات عسر الهضم، ويخفّف من المغص، ويزيد من الشعور بالراحة.

يقوّي عضلة القلب، وينظّم نبضاته، ويمنع تخثر الدم. يخفّف من مرض بياض العينين الذي يعاني منه بعض الناس. يعالج صفار الوجه، ويزيد من نضارته وجماله. يحافظ على البشرة، ويحمي من علامات الشيخوخة المبكّرة، ويؤخّر ظهور علاماتها. ينظّم مستوى السكر في الدم، فهو يزيد من امتصاص سكر الجلوكوز دون الحاجة إلى الإنسولين.

يعالج أمراض الصداع المزمن، والشقيقة، والجيوب الأنفية. يقوي جهاز المناعة، ويساعد على علاج نزلات البرد والإنفلونزا، فهو يحتوي على فيتامين C.

يقي من الإصابة بمرض سرطان المبيض، حيث يقضي على الخلايا السرطانية ويمنع نموّها. يخفّف من الدوخة، ودوار البحر. يعالج مرض القولون العصبي.

"يقوّي القدرة الجنسية لدى النساء والرجال، حيث يزيد من نسبة الخصوبة عند النساء، ويزيد من القدرة على الانتصاب عند الرجال".

يخفّف من آلام الدورة الشهرية. يعالج التهاب المفاصل، ويخفّف من آلامها.

-*- كيفية تحضير شراب الزنجبيل والعسل :

نخلط كمية من الزنجبيل والماء وعصير الليمون، ونضعها على الغاز حتى تغلي. نضيف كمية من النعنع إلى هذا الخليط، ونتركه قليلاً. نصفّي المكوّنات، ونضيف العسل، ليعطيه طعماً حلواً، ونتناوله.