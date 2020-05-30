شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة بسيطة لم تخطر على بال.. هكذا تمكن الرئيس هادي من خداع الحوثيين أثناء خروجه من صنعاء إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما يزال موضوع كيفية خروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من العاصمة صنعاء، إلى عدن، في العام 2015 عقب إطباق الحوثيين عليه الحصار والإقامة الجبرية في منزله، محل حديث اليمنيين، بين الفينة والأخرى.

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فمصادر تتحدث عن مساعدة مخابرات دولية له، وأخرى تزعم تلقيه المساعدة من مشائخ في العاصمة صنعاء، لكن مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري، حسم الجدل حول ذلك.

حيث كشف جباري التفاصيل الحقيقية حول خروج الرئيس هادي وإفلاته من قبضة الحوثيين، مؤكدًا في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعه، "بويمن" أن الرئيس هادي تمكن من خداع الحوثيين الذين أطبقوا الحصار عليه في منزله المعروف في العاصمة صنعاء ومغادرة العاصمة صنعاء إلى عدن.

وأوضح أن الرئيس هادي خرج من منزله بسيارة قديمة وعادية وبشكل طبيعي، لاعتقاد الحوثيين أن الرئيس اذا أراد الخروج فلا بد أن ترافقه الحراسة والسيارات المدرعة والمصفحة ولم يتخيلوا أنه من الممكن أن يخرج بسيارة قديمة الصنع.

وأشار إلى أن التحليلات والأخبار التي تحدثت عن مساعدة مخابرات دولة جارة أو بعض مشائخ المنطقة للرئيس هادي في مغادرة صنعاء غير صحيحة البتة لافتاً أن لا أحد من هذه الجهات علمت بخروج هادي إلا بعد وصوله عدن.