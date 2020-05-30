شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من الأمم المتحدة بشأن كورونا وماذا يحدث في مستشفيات اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مسؤول أممي ، من مجاعة ستضرب ملايين اليمنيين حال فرضت السلطات التباعد الاجتماعي؛ حيث سيصعب على الناس كسب قوت يومهم.

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وشرت وكالة الاناضول التركية، اليوم الجمعة، بيانا للأمم المتحدة بشأن مستشفيات اليمن المخصصة لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسب البيان فإن مستشفيات اليمن المخصصة لمواجهة جائحة كورونا وعددها 38، امتلأت أسرتها تماما بمصابي الفيروس.

وأفادت الأمم المتحدة، على لسان ممثل البرنامج الانمائي لها في اليمن، أوك لوتسما،إن “اليمن أعلن عن 253 إصابة و50 وفاة بكورونا حتى 26 مايو (أيار) الجاري (حصيلة قديمة)”، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات جراء الفيروس قد تكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه.

وقال لوتسما إن “هناك 38 مستشفى خُصصت لمواجهة كورونا في جميع أنحاء اليمن وقد امتلأت أسرّتها تماماً بالمصابين”.

وأضاف: “لعدة عوامل، بينها ضعف الرعاية الصحية بالمستشفيات، يموت اليمنيون في المنزل دون رصد إصابتهم وربما ينقلون الفيروس إلى أحبائهم”.

وتابع: “جائحة كورونا هي أزمة تضاف لأزمات البلاد الحالية كالحرب والمجاعة والأمراض المعدية المتفشية مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك”.

واستطرد: “البلد الذي واجه الكثير بالفعل، يواجه الآن وضعًا صعباً مرة أخرى، وتفشي كورونا سيؤثر سلبا على معيشة اليمنيين”.

وكانت السلطات اليمنية، أعلنت أن إحصائيات إصابات كورونا بلغت بعموم البلاد، حتى اليوم، 283، بينها 65 حالة وفاة و11 حالة تعاف.

ولا تشمل الحصيلة الإصابات المسجلة في مناطق الحوثيين؛ حيث كانوا أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، دون تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.