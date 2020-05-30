شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفتح النار على الصين ويعلن قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم تعليق دخول بعض الصينيين لأمريكا لأنهم يشكلون خطرًا على الأمن، حسب قوله.



واتهم الرئيس الأمريكي، الصين بانتهاك الكثير من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية.

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ترامب يفتح النار على الصين ويعلن قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية

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وقال ترامب، إن الصين أخفت فيروس {ووهان} والكثير من الحقائق حوله ونتج عن ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة عالمياً.

وبخصوص الدور المشبوه لمنظمة الصحة العالمية، بشأن كورونا، أعلن الرئيس الأمريكي نهاية علاقة واشنطن مع المنظمة.

وقال: سنفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في علاقات مع الصين في هونغ كونغ.