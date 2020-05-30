شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لهبة عربية وإسلامية لإنقاذ اليمن واليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعوة عاجلة إلى الأمة الإسلامية والدول العربية لـ“هبّة جماعية”، لإنقاذ اليمن من جوائح الصراعات والأوبئة.

قد يهمك أيضًا:

عاجل : نقيب الممثلين المصريين يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا قبل قليل

مشروب بسيط يمنحك قوة مناعة تهزم فيروس كورونا وتقضي عليه (طريقة التحضير)

تطورات خطيرة.. الأسد يهدد حسن نصر الله بالتصفية في سوريا

ترامب يفتح النار على الصين ويعلن قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية

كورونا يتراجع في السعودية بشكل كبير وإعلان من وزراة الصحة

مشهد كأنه "يوم القيامة".. كرة نار ملتهبة تحول ليل تركيا إلى نهار (فيديو رهيب)

Advertisements

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، اليوم الجمعة، “تأثرت واقشعر جلدي ودمعت عيني من هول المصيبة على أهل اليمن، من باب الإحساس بالمسؤولية أطالب الدول العربية المجاورة وأمتنا الإسلامية كلها بهبة جماعية، وفزعة إيمانية، وإحساس أخوي لإنقاذ اليمن”.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الموثقة بموقع فيسبوك، تأثرًا بتقرير أممي حذر من ارتفاع نسبة الوفيات في اليمن، وتعرض ملايين الأطفال والنساء للمخاطر الصحية والفقر والبطالة.

وأضاف الأمين العام لعلماء المسلمين: “أطالبهم بنسيان الخلافات والصراعات أمام هذه الفجائع الموبقات، فوالله الجميع مسؤولون أمام الله ثم أمام الأجيال اللاحقة، عن نفس واحدة تموت بسبب الإهمال وعدم الإنقاذ”.

وحمّل القره داغي أطراف النزاع باليمن تبعات تدهور الأوضاع، قائلًا: “أيها الإخوة اليمنيون المتقاتلون ويا أيها الحوثيون تقع عليكم المسؤولية الكبرى فتتحملون مسؤولية موت هؤلاء بسبب المجاعة أو الأمراض والجوائح”

وأضاف: “تصالحوا أو اتركوا الخلاف، واصرفوا قيمة ما تصرفونه في الحرب، في علاج هؤلاء المرضى الذين هم أهلكم وإخوانكم”.

كما وجه حديثه للدول المشاركة في الحرب اليمنية، قائلًا: “اتقوا الله وانظروا إلى ما آلت إليه أوضاع اليمنيين سياسياً واجتماعياً وصحياً، واقتصادياً، فاتقوا الله تعالى وأنقذوا المرضى والفقراء من الموت بدل الحرب المدمرة”.

واختتم القره داغي رسالته المعنونة بـ”فزعة وصيحة لإنقاذ مرضى اليمن”، داعيا الأمة الإسلامية قادة وأغنياء وعلماء إلى إنقاذ الشعب اليمني من جوائح الصراعات الداخلية والأطماع الإقليمية والحروب المدمرة.

والأربعاء، قال تقرير ‏للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، إن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وإن 12 مليون طفل و6 ملايين امرأة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.