شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت منظمة الصحة العالمية، 16 طن من الأدوية والمحاليل الطبية ومستلزمات الحماية والسلامة، لوزارة الصحة والسكان العامة اليمنية، لدعم مواجهة فيروس كورونا.

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وكانت منظمة الصحة العالمية؛ قد توقعت في وقت سابق؛ إصابة أكثر من نصف اليمنيين (حوالي 16 مليون) بالوباء، ووفاة أكثر من 40 ألف شخص.

ووفقا لوكالة سبأ اليمنية، فقد دعت وكيلة الوزارة الدكتورة اشراق السباعي، منظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات إلى بذل المزيد من الجهود العاجلة لتوفير ما يلزم للقطاع الصحي كي تتمكن الفرق الطبية للقيام بواجبها في مواجهة هذا الوباء.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا منذ 10 إبريل الماضي، حتى الجمعة 283 حالة مؤكدة، بينها (65) وفاة و(11) تعافي. بحسب إعلان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في اليمن.