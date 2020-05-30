شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مختار الرحبي يكشف حقيقة وفاة الرئيس هادي في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مستشار وزارة الإعلام والصحافي السابق، في رئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وفاة رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

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وأكد الرحبي في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها "بويمن" أن الرئيس عبدربه منصور هادي في صحة جيدة، وما يتم تداوله مجرد ”شائعات“.

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وأوضح الرحبي أن تلك الإشاعات مصدرها مطابخ إعلامية والبعض تداولها بحسن نية، لكنها غير صحيحة على الإطلاق.

وقال المستشار مختار الرحبي، : "الاخبار التى نشرتها وسربتها بعض المطابخ الإعلامية والبعض تداولها بحسن نية وتتحدث عن صحة الرئيس بل إن البعض نشر عن وفاة الرئيس، هذه اخبار غير صحيحة فخامة الرئيس بصحة جيدة ويمارس مهامة الوطنية".

وكانت مواقع محلية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، الجمعة، أنباء عن وفاة الرئيس عبدربه منصور هادي، بمقر إقامته في الرياض.