شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل 9 حالات بفيروس كورونا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن اليوم الجمعة، عن تسجيل 9حالات بفيروس كورونا بينها إصابة واحدة و8وفيات، منها 4 من حالات تم الإعلان عن إصابتها سابقًا.

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وتفصيلًا، أوضحت اللجنة، في بيان على حسابها الرسمي في توتير، رصده "بويمن" أنه أنه تم تسجيل 5 حالات جديدة بينها 4 وفيات، إضافة إلى 4 حالات وفيات أخرى تم الإعلان عن إصابتها مسبقاً في مأرب وشبوة وأبين وحضرموت، فيما سجلت حالة إصابة جديدة في الضالع.

وبهدا يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن منذ أبريل الماضي إلى (283) بينها (65) وفاة و(11) تعافي.