شكرا لقرائتكم خبر عن ووتش تطالب الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين وتحذر من مخاطر كبيرة على صحتهم مع انتشار كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، السلطات الحوثية بالإفراج عن المعتقلين لديها ، مبدية قلقها الشديد على صحتهم جراء انتشار فيروس كورونا .

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وقالت المنظمة إن سلطات الحوثيين ماتزال تحتجز عدة أعضاء من الأقلية الدينية البهائية، رغم قرار قائد حوثي بإطلاق سراحهم في مارس/آذار”.

وأبدت المنظمة في بيان لها مخاوفها الكبيرة على صحة البهائيين والمعتقلين الآخرين في سجون الحوثيين مع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.





وقال البيان:” اعتُقل المحتجزون بسبب دينهم فقط، من بينهم زعيم الطائفة البهائية حمد كمال حيدرة، الذي أوقف في 2013 وحُكِم عليه بالإعدام في 2018″.

ولفت إلى أن:” البيان الذي ألقاه رئيس “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين مهدي المشاط في 25 مارس/آذار لم يحدد عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم؛ لكنّ عدة مصادر أخبرت هيومن رايتس ووتش أن قرار الإفراج شمل حيدرة وخمسة أشخاص آخرين على الأقل”.

وشدد البيان أنه يفترض بالسلطات الحوثية تطبيق قراراتها والإفراج فورا عن المعتقلين البهائيين لتفادي المخاطر الصحية على الأشخاص الذين لم يكن يجب أن يُسجنوا أساسا.

وأضاف بيان المنظمة، قائلا: ”مع اتساع انتشار فيروس كورونا في اليمن والظروف المروعة في مراكز الاحتجاز في جميع أرجاء البلاد، ترتفع المخاطر على صحة البهائيين والمعتقلين الآخرين بشكل كبير”.