الصحة تحث المواطنين على متابعة المراكز الصحية

عبر واتساب

جددت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، دعوتها للمواطنين على متابعة أقرب المراكز الصحية لهم، عبر التطبيقات الإلكترونية المتاحة. وقالت الوزارة: للحصول على أسرع معلومة عن أقرب مركز صحي إليك راسل الوزارة عبر واتساب الصحة 920005937، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تباشرها الوزارة. Advertisements وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 81766، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 57013، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 458 حالة، وتم تسجيل 17 حالة وفاة، و2460 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. اقرأ أيضًا فيديو.. ماذا لو التقط خمسة أشخاص عدوى كورونا ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية؟

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