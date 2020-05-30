شؤون الحرمين: اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد

في ظل الإجراءات الاحترازية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد. وقالت «شؤون الحرمين»، عبر تويتر، بناءً على الموافقة الكريمة، يعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءا من الأحد الموافق 8 شوال/ 1441هــ. اقرأ أيضًا: السديس يصدر قرارًا بإنشاء الوكالة النسائية للشؤون التطويرية

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