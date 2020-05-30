بالصور.. أمانة القصيم تكثف أعمال التطهير في الحدائق ومضامير المشاة والأسواق العامة

تكثف أمانة منطقة القصيم أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف للحدائق والمنتزهات ومضامير المشاة؛ ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للمرحلة الحالية.

وفي بيان لها، قالت أمانة المنطقة، إن هذه الإجراءات تتم بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل تطهير وتعقيم أسواق الخضار والفواكه والأسواق العامة؛ للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

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وأكدت الأمانة، أن الفرق الرقابية تواصل متابعة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس في الأسواق والمنشآت العامة.

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