

نيويورك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 53ر17 نقطة، أو 01ر0% ، ليصل إلى 12ر25383 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر14 نقطة أو 5ر0% ، ليصل إلى 31ر3044 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 88ر120 نقطة ، أو 3ر1% ، ليصل إلى 87ر9489 نقطة.

// انتهى //

02:01ت م

0168





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.