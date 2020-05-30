السعودية اليوم / أمانة الشرقية تتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية لعودة موظفيها



الدمام 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

اتخذت أمانة المنطقة الشرقية عدداً من التدابير الوقائية الاحترازية اللازمة في مبانيها والبلديات التابعة لها استعداداً لعودة الموظفين بعد غدٍ الأحد، مع مراعاة مبادئ الصحة والسلامة المهنية والمرونة في الاستجابة لأي مستجدات تطرأ حسب التدابير المتعارف عليها عالمياً.

كما خصصت الأمانة عدداً من بوابات التعقيم الذاتية أمام مداخل مبنى الأمانة وإداراتها، والبلديات التابعة لها، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل دخول المبنى، وتعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني الأمانة والبلديات، كما وفرت متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن عودة الموظفين ستكون تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومراجعين.

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