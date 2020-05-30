السعودية اليوم / مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي ينهي استعداداته لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة إلى تبوك



تبوك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

أنهى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة بعد غد الأحد، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة

وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة .

// انتهى //

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تبوك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأنهى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة بعد غد الأحد، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة .// انتهى //00:31ت م0162

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