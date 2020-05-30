السعودية اليوم / ديوان المظالم يعتمد خطة عمل شاملة لاستئناف عودة أعمال ديوان المظالم ومحاكمه



الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

في إطار الاستعداد للعودة إلى مقار العمل واستئناف استقبال المراجعين، أقر ديوان المظالم مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية تضمنت عددًا من التدابير الوقائية التي تنسجم مع توجيهات الجهات المختصة في تطبيق معايير السلامة والحماية من انتشار فايروس

واستهدفت الخطة تعزيز اتخاذ الأساليب الوقائية داخل بيئة العمل، ومراحل عودة منسوبيه إلى مقرات العمل، وكيفية عقد الجلسات القضائية، بالإضافة إلى آلية استقبال المستفيدين في محاكم ديوان المظالم.

وأكدت خطة العمل الشاملة على توفير كافة التجهيزات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومن أمثلة ذلك: أجهزة فحص الحرارة، والمعقمات الطبية، والمنشورات التوعوية كما تم تدريب عدد من الكوادر على تطبيق التقييم الذاتي للمخاطر الصحية عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة، فيما شددت الإجراءات على الالتزام التام بتحقيق التباعد الاجتماعي داخل أماكن العمل، وارتداء الكمام.

ويقتصر الدخول لمقر ديوان المظالم ومحاكمه على منسوبيه كمرحلة أولى إلى جانب مجموعة من الاحتياطات الوقائية داخل بيئة العمل مواكبةً للتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، والاستفادة القصوى من ممكنات الاتصال المرئي.

وفيما يتعلق بحضور المستفيدين للمحاكم وكيفية استقبالهم جاءت خطة الديوان بِحَث عموم المراجعين على استخدام الخدمات الإلكترونية، كما سيتم استقبال طلبات المراجعين عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل محكمة، ومن ثم يمنح المستفيد موعداً لاستقباله في المحكمة، إذا كانت الخدمة لا يمكن إنجازها إلا من خلال المحكمة ورقيًا، أما في حال إمكانية إنجاز الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة فيتم إشعار المستفيد بذلك، وسيراعى في منح المواعيد عدم زيادة نسبة المراجعين في المحكمة عن المساحة المخصصة لكل مراجع من الجهات المختصة وهي (مراجع لكل 10 متر مربع).

وتستمر محاكم ديوان المظالم في عقد جميع جلساتها عن بعد، وفق الخطة المعتمدة بقرار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رقم (77) لعام 1441هـ، حتى تاريخ 26/10/1441هـ.

وللاطلاع على خطة ديوان المظالم المعتمدة لعودة منسوبيه لمقرات العمل يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/news-801.aspx

// انتهى //

00:30ت م

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الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسفي إطار الاستعداد للعودة إلى مقار العمل واستئناف استقبال المراجعين، أقر ديوان المظالم مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية تضمنت عددًا من التدابير الوقائية التي تنسجم مع توجيهات الجهات المختصة في تطبيق معايير السلامة والحماية من انتشار فايروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وجاءت هذه الإجراءات وفق خطة عمل مرحلية وشاملة لكافة محاكم الديوان وإداراته باستثناء المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وتبدأ الخطة من شهر شوال إلى أوائل شهر ذي الحجة.واستهدفت الخطة تعزيز اتخاذ الأساليب الوقائية داخل بيئة العمل، ومراحل عودة منسوبيه إلى مقرات العمل، وكيفية عقد الجلسات القضائية، بالإضافة إلى آلية استقبال المستفيدين في محاكم ديوان المظالم.وأكدت خطة العمل الشاملة على توفير كافة التجهيزات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومن أمثلة ذلك: أجهزة فحص الحرارة، والمعقمات الطبية، والمنشورات التوعوية كما تم تدريب عدد من الكوادر على تطبيق التقييم الذاتي للمخاطر الصحية عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة، فيما شددت الإجراءات على الالتزام التام بتحقيق التباعد الاجتماعي داخل أماكن العمل، وارتداء الكمام.ويقتصر الدخول لمقر ديوان المظالم ومحاكمه على منسوبيه كمرحلة أولى إلى جانب مجموعة من الاحتياطات الوقائية داخل بيئة العمل مواكبةً للتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، والاستفادة القصوى من ممكنات الاتصال المرئي.وفيما يتعلق بحضور المستفيدين للمحاكم وكيفية استقبالهم جاءت خطة الديوان بِحَث عموم المراجعين على استخدام الخدمات الإلكترونية، كما سيتم استقبال طلبات المراجعين عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل محكمة، ومن ثم يمنح المستفيد موعداً لاستقباله في المحكمة، إذا كانت الخدمة لا يمكن إنجازها إلا من خلال المحكمة ورقيًا، أما في حال إمكانية إنجاز الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة فيتم إشعار المستفيد بذلك، وسيراعى في منح المواعيد عدم زيادة نسبة المراجعين في المحكمة عن المساحة المخصصة لكل مراجع من الجهات المختصة وهي (مراجع لكل 10 متر مربع).وتستمر محاكم ديوان المظالم في عقد جميع جلساتها عن بعد، وفق الخطة المعتمدة بقرار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رقم (77) لعام 1441هـ، حتى تاريخ 26/10/1441هـ.وللاطلاع على خطة ديوان المظالم المعتمدة لعودة منسوبيه لمقرات العمل يمكنكم الضغط على الرابط التالي:https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/news-801.aspx// انتهى //00:30ت م0161

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