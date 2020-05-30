السعودية اليوم / الجهات الأمنية برجال ألمع تواصل تطبيق منع التجول وسط التزام المواطنين والمقيمين



محايل 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

تواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة رجال ألمع تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين والمداخل والمخارج لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس

والتقطت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

23:27ت م

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محايل 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة رجال ألمع تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين والمداخل والمخارج لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا , حفاظاً على صحة أبناء المجتمع.والتقطت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمحافظة رجال ألمع صور الطرقات والميادين الرئيسة بالمحافظة خلال أوقات منع التجول من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، لتظهر خلوها من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وجسد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية والوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظا على السلامة والصحة.// انتهى //23:27ت م0157

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.