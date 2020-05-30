السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف الجولات الرقابية على المجمعات والمولات التجارية



الطائف ٦ شوال ١٤٤١ه الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠م واس

كثفت أمانة الطائف والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية والتجارية تزامناً مع بدء إجراءات العودة تدريجياً، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تشمل توفير وسائل السلامة إضافة إلى التعقيم الدوري والمستمر سواء للمرتادين أو العاملين في المنشآت وكذلك التأكد من وضع الملصقات الأرضية التي توضح المسافات الآمنة للمتسوقين والتأكد من التزام الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي.

وشددت الأمانة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمجمعات التجارية (المولات) سواء من ناحية توفير نقاط الفرز على مداخل المجمعات وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج منعاً للتزاحم أو التأكد من عدم دخول من لا تتناسب أعمارهم حسب القرارات الصادرة لعملية التسوق.

وأكدت الأمانة استمرار تعليق المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل وذلك حرصاً على صحة المواطن والمقيم وسلامتهم وضمان العودة بحذر لحياة صحية آمنة.

// انتهى //

23:21ت م

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