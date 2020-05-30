السعودية اليوم / أمانة جدة تنظف وتعقم ساحات الجوامع والمساجد استعداداً لعودة المصلين



جدة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة حملة لأعمال تنظيف وتعقيم وتطهير ساحات المساجد والجوامع في محافظة جدة تمهيداً لاستقبال المصلين يوم الأحد المقبل .

وأوضح مدير عام النظافة بالأمانة سليمان بن صالح المحيميد أن الأمانة انطلاقًا من حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه

وأضاف المحيميد أن الأعمال تشمل نظافة الساحات والشوارع المحيطة بالكنس الآلي واليدوي ، ثم تطهير الساحات والأرصفة ، إضافة لجمع ونقل الأوراق الدينية وصيانة واستبدال الحاويات ثم غسلها وتطهيرها .

//انتهى//

23:13ت م

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جدة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسنفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة حملة لأعمال تنظيف وتعقيم وتطهير ساحات المساجد والجوامع في محافظة جدة تمهيداً لاستقبال المصلين يوم الأحد المقبل .وأوضح مدير عام النظافة بالأمانة سليمان بن صالح المحيميد أن الأمانة انطلاقًا من حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، قامت بتنفيذ خطة المساجد التي شملت تحديد عدد من مواقع المساجد في نطاق ١٩ بلدية فرعية، والتي يبلغ عددها ٧٠٩ مساجد وجوامع ، حيث وُزعت المهام على ١٣ مشروعاً للنظافة .وأضاف المحيميد أن الأعمال تشمل نظافة الساحات والشوارع المحيطة بالكنس الآلي واليدوي ، ثم تطهير الساحات والأرصفة ، إضافة لجمع ونقل الأوراق الدينية وصيانة واستبدال الحاويات ثم غسلها وتطهيرها .//انتهى//23:13ت م0153

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