، مركز القيادة والتحكم بـ"صحة الشرقية" يواصل جهوده لمحاصرة كورونا ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
عقد مركز القيادة والتحكم في "صحة الشرقية" اجتماعًا افتراضيًّا خلال اليومين الماضيين مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وعدد من مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى؛ وذلك لبحث مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الخطط اللازمة للسيطرة عليها.
كما عقد المركز أيضًا اجتماعًا مع المستشفيات الخاصة بالمنطقة الشرقية من أجل تعزيز أُطر التعاون، واتخاذ تدابير احترازية موسعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت "صحة الشرقية" إلى أنه منذ إعلان أول حاله ظهرت بالصين جرى الاستعداد لمواجهة كورونا الجديد من خلال اجتماعات مركز القيادة والتحكم المستمرة، التي تُعقد بصفة دورية بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، مكثفين جهودهم للتقصي الوبائي النشط، والبحث نحو معرفة مصدر فيروس كورونا، ومحاصرته، والقضاء عليه، ضمن خطط مدروسة ومعتمدة.
كما أكدت "صحة الشرقية" دعم ومتابعة وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، للإجراءات الصحية المتخذة، والمقرر اتخاذها، وأنها -بعون الله تعالى- تسير وفق ما خُطط لها، ووفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. مشيرة إلى أن هناك متابعة دائمة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه -حفظهما الله- للاطمئنان على سير العمل، وصحة المواطن والمقيم في المنطقة.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة الشرقية
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 12:10 AM
باتخاذ الخطط اللازمة لمواجهة الفيروس وفق خطوات مدروسةمركز القيادة والتحكم بـ"صحة الشرقية" يواصل جهوده لمحاصرة كورونا
عقد مركز القيادة والتحكم في "صحة الشرقية" اجتماعًا افتراضيًّا خلال اليومين الماضيين مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وعدد من مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى؛ وذلك لبحث مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الخطط اللازمة للسيطرة عليها.
كما عقد المركز أيضًا اجتماعًا مع المستشفيات الخاصة بالمنطقة الشرقية من أجل تعزيز أُطر التعاون، واتخاذ تدابير احترازية موسعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت "صحة الشرقية" إلى أنه منذ إعلان أول حاله ظهرت بالصين جرى الاستعداد لمواجهة كورونا الجديد من خلال اجتماعات مركز القيادة والتحكم المستمرة، التي تُعقد بصفة دورية بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، مكثفين جهودهم للتقصي الوبائي النشط، والبحث نحو معرفة مصدر فيروس كورونا، ومحاصرته، والقضاء عليه، ضمن خطط مدروسة ومعتمدة.
كما أكدت "صحة الشرقية" دعم ومتابعة وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، للإجراءات الصحية المتخذة، والمقرر اتخاذها، وأنها -بعون الله تعالى- تسير وفق ما خُطط لها، ووفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. مشيرة إلى أن هناك متابعة دائمة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه -حفظهما الله- للاطمئنان على سير العمل، وصحة المواطن والمقيم في المنطقة.
، مركز القيادة والتحكم بـ"صحة الشرقية" يواصل جهوده لمحاصرة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز القيادة والتحكم بـ"صحة الشرقية" يواصل جهوده لمحاصرة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.